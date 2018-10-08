سمسم شهاب: أغنية "أمك صحبتي" حرب على مصر (فيديو)
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:31 صنعيم يوسف
هاجم المطرب الشعبي سمسم شهاب، أغنية "أمك صحبتي"، ووصفها بأنها تمثل "حربًا على مصر"، مؤكدًا: "نحن نتعرض لحرب بلا هوادة من خلال الفن الهابط".
وطالب "شهاب"، في مداخلة مع برنامج "انفراد"، الذي يقدمه سعيد حساسين، بمعاقبة الأطفال الذين يقدمون فنًا هابطًا، وأن تقوم مباحث الإنترنت بالقبض عليهم لأنهم يشوهون سمعة مصر.
وتابع: "مصر عُرفت برقي فنها وذوقها العالي، أما ما ينتشر على الإعلام الجديد يعكس صورة سلبية عنا".
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