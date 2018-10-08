مناسبتين سعيدتين في حياة شيرين عبد الوهاب بعد ساعات.. فما التفاصيل؟

تحتفل المطربة الشابة شيرين عبد الوهاب، اليوم الإثنين بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، حيث ولدت في الثامن أكتوبر ١٩٨٠.





واختارت شيرين أن يكون احتفالها هذا العام مميزًا، فقررت طرح أحدث ألبوماتها "نساي" بالتزامن مع عيد ميلادها، وهو ما حمس جمهورها، حيث تعود إليه بألبوم جديد بعد "أنا كتير" الذي طرحته في عام ٢٠١٤.