مناسبتين سعيدتين في حياة شيرين عبد الوهاب بعد ساعات.. فما التفاصيل؟
تحتفل المطربة الشابة شيرين عبد الوهاب، اليوم الإثنين بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، حيث ولدت في الثامن أكتوبر ١٩٨٠.
واختارت شيرين أن يكون احتفالها هذا العام مميزًا، فقررت طرح أحدث ألبوماتها "نساي" بالتزامن مع عيد ميلادها، وهو ما حمس جمهورها، حيث تعود إليه بألبوم جديد بعد "أنا كتير" الذي طرحته في عام ٢٠١٤.
"نساي" هو الألبوم الثامن في مسيرة شيرين عبدالوهاب، ويضم ١٢ أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساي".
ومن المعروف أن زوج شيرين المطرب والملحن حسام حبيب لم يتعاون معاها في أي من أغاني الألبوم، الذي أشرف على تسجيل جميع أغنياته.
وتنافس شيرين بألبومها الجديد ضمن موسم الصيف، كل من الهضبة عمرو دياب بعد طرح ألبومه "كل حياتي" قبل يومين، وزميلها الفنان تامر حسني بعد طرحه ألبوم "عيش بشوقك" مطلع الشهر قبل الماضي، كما ينتظر الجمهور دخول كل من تامر عاشور ومحمد حماقي في السباق بألبوماتهما الجديدة.
ومن المقرر أن تصور شيرين ٤ أغنيات على طريقة الفيديو كليب، كما ستروج للألبوم بجولة أوروبية تنطلق في ١٢ أكتوبر من العاصمة السويسرية "جينف"، مرورًا بألمانيا، وتختتم الجولة في هولندا في ٢٧ أكتوبر.