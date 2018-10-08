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أديب لـ صاحبة أطول غطسة تحت الماء: "لازم نساعدك ونشهرك أكتر"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:49 ص
أديب لـ صاحبة أطول غطسة تحت الماء: لازم نساعدك ونشهرك أكتر
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
هنأ الإعلامي عمرو أديب، الطالبة ريم أشرف صاحبة أطول غطسة تحت الماء لتحقيقها الرقم القياسي للتواجد تحت الماء.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أنه يجب أن يتم تكريم ريم بشكل لائق، لافتًا إلى أنه يجب مساعدة ريم لتسجيل الغطسة الخاصة بها في موسوعة جينيس، مضيفًا: "لازم نساعدك ونشهرك أكتر".
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