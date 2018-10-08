أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 7 أكتوبر 2018

رقية جمال - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.