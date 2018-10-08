أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 7 أكتوبر 2018
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
رقية جمال - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
جابر طايع: إغلاق دورات مياه المساجد في هذه الحالة
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار منع صرف المساجد في مياه نهر النيل، هدفه الحفاظ على مياه النيل من التلوث، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يقصد به مياه النيل فقط، ولكن كل مجرى مائي سواء كان ترع أو أي شيء آخر.
"الوزراء": منظومة الشكاوى متاحة للمواطنين في كافة المجالات
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إن منظومة الشكاوى متاحة للمواطنين في كافة المجالات.
نائب وزير المالية: مصر منافس قوي بالأسواق الناشئة
قالت سارة عيد، نائب وزير المالية إن مصر لديها كافة الإمكانيات والقدرات التي يمكن أن تجعل منها منافس قوي بالأسواق الناشئة.
"التضامن": سيتم ضم قرية الراشدة إلى مبادرة سكن كريم
قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، إنه سيتم ضم قرية الراشدة إلى مبادرة سكن كريم، حيث تم حصر 9 مباني تضررت من الحريق حتى الآن.
برلماني يتقدم بمقترح لفرض ضريبة على المحال المفتوحة بعد 11 مساءً
قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمقترح لفرض ضريبة على المحال العامة المفتوحة بعد 11 مساء، موضحًا أن إنتاجية الفرد المصري قليلة جدًا، مضيفًا: "المواطنون يسهرون للفجر مما يؤدي لتأخرهم عن ساعات العمل الرسمية".
رئيس "نقل البرلمان": تطبيق "قطارات مصر" يقضى على الزحام والسوق السوداء
قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تعليقًا على إطلاق أبليكيشن "قطارات مصر": "صحيح خطوة بسيطة ولكنها ستقضي على أمور كثيرة جدا، أهمها السوق السوداء والزحام".
حماية المستهلك: تخصيص منافذ بهذه الميادين لتلقى شكاوى المواطنين وحلها
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خصص منافذ بالميادين لتلقى شكاوى المواطنين وذلك في إطار التفكير خارج الصندوق على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه عقب نجاح مبادرة أسبوع في حب الوطن، تم تخصيص الإثنين الثاني من كل شهر لحل مشاكل المواطنين، وخلال الشهر الماضي تم حل 1748 شكوى حل فعلي.
نصر سالم: مصر ستواجه التحديات بإرادة شعبها في المرحلة مقبلة (فيديو)
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال خطابه بمناسبة نصر اكتوبر على ربط التاريخ ببعضه، حيث لفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون من أجل مواجهة كافة التحديات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مضيفا أننا نواجه تحدي العودة إلى ان تكون مصر أكبر دول عربية.
محلل سياسي: انتصارات أكتوبر أحدثت زلزالا في قلب إسرائيل (فيديو)
قال الدكتور منصور عبد الوهاب، المحلل السياسي، المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، إن إسرائيل بعد هزيمة أكتوبر اتجهت لترسيخ فكرة أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارا مصريا كاملا، وذلك عبر الاعتماد على الترويج للفكرة في المناهج التعليمية، والأعمال الأدبية، متابعا أن انتصارات أكتوبر أحدثت زلزالا في قلب إسرائيل.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
جابر طايع: إغلاق دورات مياه المساجد في هذه الحالة
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار منع صرف المساجد في مياه نهر النيل، هدفه الحفاظ على مياه النيل من التلوث، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يقصد به مياه النيل فقط، ولكن كل مجرى مائي سواء كان ترع أو أي شيء آخر.
"الوزراء": منظومة الشكاوى متاحة للمواطنين في كافة المجالات
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إن منظومة الشكاوى متاحة للمواطنين في كافة المجالات.
نائب وزير المالية: مصر منافس قوي بالأسواق الناشئة
قالت سارة عيد، نائب وزير المالية إن مصر لديها كافة الإمكانيات والقدرات التي يمكن أن تجعل منها منافس قوي بالأسواق الناشئة.
"التضامن": سيتم ضم قرية الراشدة إلى مبادرة سكن كريم
قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، إنه سيتم ضم قرية الراشدة إلى مبادرة سكن كريم، حيث تم حصر 9 مباني تضررت من الحريق حتى الآن.
برلماني يتقدم بمقترح لفرض ضريبة على المحال المفتوحة بعد 11 مساءً
قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمقترح لفرض ضريبة على المحال العامة المفتوحة بعد 11 مساء، موضحًا أن إنتاجية الفرد المصري قليلة جدًا، مضيفًا: "المواطنون يسهرون للفجر مما يؤدي لتأخرهم عن ساعات العمل الرسمية".
رئيس "نقل البرلمان": تطبيق "قطارات مصر" يقضى على الزحام والسوق السوداء
قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تعليقًا على إطلاق أبليكيشن "قطارات مصر": "صحيح خطوة بسيطة ولكنها ستقضي على أمور كثيرة جدا، أهمها السوق السوداء والزحام".
حماية المستهلك: تخصيص منافذ بهذه الميادين لتلقى شكاوى المواطنين وحلها
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خصص منافذ بالميادين لتلقى شكاوى المواطنين وذلك في إطار التفكير خارج الصندوق على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه عقب نجاح مبادرة أسبوع في حب الوطن، تم تخصيص الإثنين الثاني من كل شهر لحل مشاكل المواطنين، وخلال الشهر الماضي تم حل 1748 شكوى حل فعلي.
نصر سالم: مصر ستواجه التحديات بإرادة شعبها في المرحلة مقبلة (فيديو)
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال خطابه بمناسبة نصر اكتوبر على ربط التاريخ ببعضه، حيث لفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون من أجل مواجهة كافة التحديات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مضيفا أننا نواجه تحدي العودة إلى ان تكون مصر أكبر دول عربية.
محلل سياسي: انتصارات أكتوبر أحدثت زلزالا في قلب إسرائيل (فيديو)
قال الدكتور منصور عبد الوهاب، المحلل السياسي، المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، إن إسرائيل بعد هزيمة أكتوبر اتجهت لترسيخ فكرة أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارا مصريا كاملا، وذلك عبر الاعتماد على الترويج للفكرة في المناهج التعليمية، والأعمال الأدبية، متابعا أن انتصارات أكتوبر أحدثت زلزالا في قلب إسرائيل.