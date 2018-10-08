نشرة أخبار منتصف الليل.. "شكري" يعقد اجتماعًا مع الوزراء العرب المشاركين في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ سامح شكري، وزير الخارجية، يعقد اجتماعًا مع الوزراء العرب المشاركين في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، وحريق جديد يضرب مزارع نخيل في الوادي الجديد، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





عقد وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه المدينة الإسبانية برشلونة، وذلك في ضوء أن مصر تُعد منسق المجموعة العربية في الاتحاد.





شب حريق بمنطقة مزارع نخيل في بئر 11 التابع لقرية المعصرة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، قبل قليل، وانطلقت وحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، وعددًا من فناطيس المياه بالوحدة المحلية، لمحاصرة النيران قبل انتشارها.





الإعصار "مايكل" يتجه نحو فلوريدا تشكلت العاصفة المدارية "مايكل" قرب شبه جزيرة يوكاتان اليوم الأحد، في طريقها إلى الولايات المتحدة.

هالة زايد: سيكون في كل محافظة مستشفتان على الأقل للنهوض بالجانب الصحي قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل من خلال الطب الوقائي على 8 حملات بشكل إعلامي مكثف من الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة للأطفال لتنتهى منه بنهاية عام 2019، ويكون بذلك تم عمل مسح شامل للأطفال بكل الفئات.











