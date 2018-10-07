عاجل.. المستشار القانوني للزمالك يصدر بيانا بشأن قضايا النادي الدولية

أصدر نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك بيانا بشأن القضايا الدولية الخاصة بنادي الزمالك والتي تجاوز عددها أكثر من 15 قضية، مثل اللاعبين أجوجو ومندومو وكريم الحسن وريكاريدو وسيسيه ورزاق وحسين ياسر المحمدي واللاعبين المصريين وأخرين، وما تم خلال السنوات الأخيرة من النجاح في تخفيض أكثر من 12 مليون دولار أي أكثر من 75% من المبالغ المستحقة على نادي الزمالك في تلك القضايا.

وأكد عزام في بيانه أن اللاعبين طلبوا الحصول على مبالغ مستحقة بإجمالي أكثر من 16 مليون دولار كمستحقات متأخرة وتعويض بقيمة عقودهم مع نادي الزمالك بعد تأخر حصولهم على مستحقاتهم لأكثر من ثلاثة أشهر وفقا للوائح الفيفا.

وأضاف أن الزمالك نجح خلال الفترة الأخيرة في تخفيص أكثر من 12 مليون دولاأي أكثر من 75% من المبالغ المستحقة على نادي الزمالك من تلك المديونية وتبقى حوالي مبلغ 3.5 مليون دولار فقط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية الذين حكموا لصالح نادي الزمالك بتخفيض تلك المبالغ بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالكامل مثلما حدث مع البنيني رزاق سيسيه وإلغاء مبلغ مليون و200 ألف دولار مستحقة للاعب.

وأضاف أنه بعد صدور الأحكام النهائية من المحكمة الرياضية الدولية وإلغاء تخفيض المبالغ المحكوم بها تم التفاوض مع اللاعبين لتسوية المبالغ المستحقة لهم على أقساط وبدأ النادي بالفعل في سداد تلك الأقساط حتى تم الحجز على حسابات النادي في البنوك منذ ثلاثة سنوات وتم الحجز على الدفعة السادسة المحولة للاعب أجوجو وتوقف النادي عن عمل أي تحويلات بسبب هذا الحجز.

وشدد على أن النادي قام باتخاذ الإجراءات القانونية حتى النجاح في رفع الحجز في 2016 وتم استئناف تحويل الدفعات مرة أخرى إلى اللاعبين إلا أنه تم الحجز مرة أخرى خلال شهرين على حسابات النادي باحكام جديدة وتوقف النادي عن السداد تماما نظرا لتلك الظروف القهرية.

وأضاف المستشار القانوني أنه بعد استمرار الحجز وعدم إمكانية استمرار التحويلات البنكية تم التواصل مع اللاعبين ومحاولة اقناعهم بالحضور إلى مصر لاستلام مستحقاتهم كاش أو فتح حساب بإحدى البنوك المحلية حتى يتمكن النادي من ايداع مستحقاتهم بها ونجح النادي في اقناع البرازيلي ريكاردو بالحضور إلى مصر في 2017 وفتح حساب بنكي بإحدى البنوك وتقسيط المبلغ المستحق له على سنة والتزم النادي بسداد كل الأقساط خلال السنة الماضية.

وأضاف عزام أن باقي اللاعبين مثل أجوجو ومندومو رفضوا الحضور لمصر وأصروا على الحصو ل على مستحقاتهم عن طريق التحويلات البنكيىة لحساباتهم خارج مصر مما منع النادي من السداد خلال أخر سنتين.

وأضاف المستشار القانوني في بيانه بأنه بسبب توقف التحويلات لأكثر من سنتين وعدم تنفيد الأحكام النهائية بعد تخفيض المديونية قامت لجنة الانضباط بالفيفا باصدار قرارات بخصم 6 نقاط في طل قضية باجمالي 24 نقطة في حالة عدم السداد خلال شهرين مع حرمان من القيد.

وأوضح أنه تم النجاح في إيقاف وتأخير تنفيذ أي عقوبات بخصم نقاط أو حرمان من القيد على النادي خلال اليلاث سنوات الماضية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والاتصالات بالمسؤولين في الفيفا حتى يتم حل مشكلة التحويلات علما بأنه تم توقيع عقوبات مماثلة على بعض الأندية العربية في قضايا لاحقة على قضايا نادي الزمالك خلال الفترة السابقة.

وأكد في النهاية أنه لحل الموقف يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لإلغاء العقوبات الموقعة على نادي الزمالك عقب سداد مستحقات اللاعبين في أسرع وقت.