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تركيا: إقالة نائب رئيس هيئة الإحصاء بعد إعلان أرقام التضخم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:56 م
تركيا: إقالة نائب رئيس هيئة الإحصاء بعد إعلان أرقام التضخم
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وكالات
 
أقالت السلطات التركية، نائب رئيس هيئة الإحصاء، أنور تاشتي، المسؤول عن إعداد تقارير، وبيانات التضخم التركية.



ونقلت صحيفة "زمان التركية" أمس الأحد، أن الإقالة تزامنت مع إعلان هيئة الإحصاء التركية ارتفاع "معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً".



ولم تكشف الصحيفة ملابسات إقالة نائب رئيس هيئة الإحصاء التركية، والمسؤول عن الوحدة التي تضع التقارير عن نسب التضخم، أنور تاتشي.



وأعلنت الهيئة وصول معدلات التضخم السنوية في تركيا في سبتمبر الماضي إلى  24.52% على أساس سنوي.



وكشفت الصحيفة تعويض نائب رئيس الهيئة المقال بـينال ياغان، أحد أبرز المقربين من وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، أثناء توليه وزارة الطاقة والمواد الطبيعية.
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