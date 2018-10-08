"مكافحة الفيروسات": إجراء المسح الطبي على مليون و16 ألف شخص حتى الآن

قال الدكتور يحي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن الإقبال على المسح الطبي الشامل شديد وممتاز، لافتًا إلى أن المستهدف لإجراء المسح الطبي عليهم بـ 9 محافظات والذي يزيد عمرهم عن 18 سنة 17 مليون مواطن.



وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، أنه حتى الآن تم إجراء المسح الطبي لمليون و16 ألف أجروا المسح الطبي، بينهم 4% تم إجراء فحص فيروس سي وعلاجهم من قبل، وسوف يقوم بإجراء المسح لباقي الأمراض.



وتابع، أن هناك 7% من المواطنين تحاليلهم إيجابية، وهم ليسوا جميعهم مرضى، وإنما تعرضوا للمرض، بعدهم تلقى العلاج وتم شفاءه، وبعدهم تعرض للمرض وخف لوحده، وسوف يتم إحالتهم لمراكز اللجنة القومية لإجراء اختبار أخر لهم، ومن تطلع نتيجته إيجابية يتم فحصهم لإعطاءهم علاج بالمجان، موضحًا أن مواعيد المسح من 9 صباحًا حتى 9 مساءًا، وهناك محافظات تُطالب بالمد حتى الساعة الثانية عشر، معقبًا: "إحنا زي الانتخابات، اللى هييجي مش هيمشي إلا بعد الكشف عليه".

