شيرين رضا لرواد السوشيال ميديا: احترموا أبويا

عبرت الفنانة شيرين رضا، عن اس0تيائها من التعليقات المهينة التي تلقتها عقب نشرها فيديو لها يجمعها بوالدها الفنان محمود رضا عبر السوشيال ميديا، إذ أنها وجهت رسالة لمن سخروا قائلة: "احترموا الرجل الكبير.. عيب".



وأضافت خلال لقائها في برنامج "ITS SHOW TIME" المعروض على قناة "CBC"، أن السوشيال ميديا المفترض تواصل اجتماعى وليست شتيمه وقلة أدب.