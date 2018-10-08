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زي النهاردة بتاريخ 08 - 10 - 2018

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 08 - 10 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  08 - 10 - 2018

** أحداث

* 1912 - اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهه وصربيا وبلغاريا من جهه أخرى.

* 1917 - اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيسًا لمجلس سوفييت مدينة بيتروغراد.

* 1932 - تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

* 1939 - ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

* 1957 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يتهم وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس بتشجيع تركيا على شن هجوم على سوريا بعد التوتر الذي نشب بينهما بعد ضم لواء إسكندرون إلى تركيا.

* 1962 - الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.
 
* 1963 - اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.

* 1967 - القبض على الثوري تشي جيفارا وأعوانه في بوليفيا.

* 1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغسلافيا.

* 1993 - رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

* 2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية.

* 2004 - انفجار فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 قتيل و100 جريح و30 مفقود، وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة.

* 2010 - الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام للمعارض الصيني ليو شياوبو وذلك لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين، والحكومة الصينية تنتقد منحه الجائزة.

* 2012 - مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس هوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

* 2013 - جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2013 منحت لكل من فرنسوا انغليرت وبيتر هيغز.

* 2014 - إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

* 2015 - جائزة نوبل في الأدب تُمنح للكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، والمعروفة بكتبها عن حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

* 2016 - فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران بالانتخابات التشريعية المغربية.


** مواليد
 
* 1850 - هنري لويس لو شاتلييه، عالم كيمياء فرنسي.

* 1870 - لويس فيرن، موسيقي فرنسي.

* 1873 - الأم باركر، أمريكية خارجة عن القانون.

* 1883 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

* 1884 - فالتر فون رايخيناو، قائد عسكري ألماني.

* 1895 - أحمد زوغو، ملك ألبانيا.

* 1895 - خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.

* 1910 - غيس هول، قائد شيوعي أمريكي.

* 1917 - أحمد مظهر، ممثل مصري.

* 1917 - رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

* 1918 - ينز سكو، عالم كيمياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

* 1919 - كييتشي ميازاوا، رئيس وزراء اليابان.

* 1922 - نيلس ليدهولم، لاعب ومدرب كرة قدم سويدي.

* 1927 - سيزار ميلشتاين، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني.

* 1928 - ديدي، لاعب كرة قدم برازيلي.

* 1941 - جيسي جاكسون، سياسي أمريكي.

* 1946 - حنان عشراوي، سياسية فلسطينية.

* 1949 - سيغورني ويفر، ممثلة أمريكية.

* 1954 - مايكل دوديكوف، ممثل أمريكي.

* 1957 - أنتونيو كابريني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

* 1963 - شينكيتشي ميتسمني، ملحن ياباني.

* 1965 - مات بيوندي، سباح أمريكي.

* 1968 - علي بن عربية، لاعب كرة قدم جزائري.

* 1968 - زفونيمير بوبان، لاعب كرة قدم كرواتي.

* 1970 - مات ديمون، ممثل أمريكي.

* 1970 - تتسويا نومورا، مخرج ومصمم شخصيات ألعاب فيديو ياباني.

* 1972 - تيرى بالسامو، عازف جيتار أمريكي.

* 1973 - نوارة نجم، مدونة وصحفية مصرية.

* 1979 - كريستانا لوكن، ممثلة أمريكية.

* 1980 - شيرين عبد الوهاب، مغنية مصرية.

* 1981 - روبي، ممثلة ومغنية مصرية.

* 1985 - برونو مارس، مغني، كاتب أغاني ومنتج أمريكي.

* 1987 - أيا هيرانو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

* 1989 - أرماند تراوري، لاعب كرة قدم فرنسي.


** وفيات

* 1754 - هنري فيلدنغ، روائي إنجليزي.

* 1869 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.

* 1967 - كليمنت أتلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

* 1982 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1959.

* 1986 - شادي عبد السلام، مخرج مصري.

* 1992 - فيلي برانت، مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

* 2004 - جاك دريدا، فيلسوف فرنسي.

* 2007 - الشيخ سالم صباح السالم الصباح، وزير كويتي.

* 2008 - جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.


** أعياد ومناسبات

* عيد الاستقلال في كرواتيا.

* يوم البحرية في بيرو.
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