زي النهاردة بتاريخ 08 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 08 - 10 - 2018

** أحداث





* 1912 - اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهه وصربيا وبلغاريا من جهه أخرى.





* 1917 - اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيسًا لمجلس سوفييت مدينة بيتروغراد.





* 1932 - تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.





* 1939 - ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.





* 1957 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يتهم وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس بتشجيع تركيا على شن هجوم على سوريا بعد التوتر الذي نشب بينهما بعد ضم لواء إسكندرون إلى تركيا.





* 1962 - الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.

* 1963 - اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.





* 1967 - القبض على الثوري تشي جيفارا وأعوانه في بوليفيا.





* 1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغسلافيا.





* 1993 - رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.





* 2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية.





* 2004 - انفجار فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 قتيل و100 جريح و30 مفقود، وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة.





* 2010 - الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام للمعارض الصيني ليو شياوبو وذلك لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين، والحكومة الصينية تنتقد منحه الجائزة.





* 2012 - مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس هوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.





* 2013 - جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2013 منحت لكل من فرنسوا انغليرت وبيتر هيغز.





* 2014 - إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.





* 2015 - جائزة نوبل في الأدب تُمنح للكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، والمعروفة بكتبها عن حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.





* 2016 - فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران بالانتخابات التشريعية المغربية.









** مواليد

* 1850 - هنري لويس لو شاتلييه، عالم كيمياء فرنسي.





* 1870 - لويس فيرن، موسيقي فرنسي.





* 1873 - الأم باركر، أمريكية خارجة عن القانون.





* 1883 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.





* 1884 - فالتر فون رايخيناو، قائد عسكري ألماني.





* 1895 - أحمد زوغو، ملك ألبانيا.





* 1895 - خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.





* 1910 - غيس هول، قائد شيوعي أمريكي.





* 1917 - أحمد مظهر، ممثل مصري.





* 1917 - رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.





* 1918 - ينز سكو، عالم كيمياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.





* 1919 - كييتشي ميازاوا، رئيس وزراء اليابان.





* 1922 - نيلس ليدهولم، لاعب ومدرب كرة قدم سويدي.





* 1927 - سيزار ميلشتاين، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني.





* 1928 - ديدي، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1941 - جيسي جاكسون، سياسي أمريكي.





* 1946 - حنان عشراوي، سياسية فلسطينية.





* 1949 - سيغورني ويفر، ممثلة أمريكية.





* 1954 - مايكل دوديكوف، ممثل أمريكي.





* 1957 - أنتونيو كابريني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





* 1963 - شينكيتشي ميتسمني، ملحن ياباني.





* 1965 - مات بيوندي، سباح أمريكي.





* 1968 - علي بن عربية، لاعب كرة قدم جزائري.





* 1968 - زفونيمير بوبان، لاعب كرة قدم كرواتي.





* 1970 - مات ديمون، ممثل أمريكي.





* 1970 - تتسويا نومورا، مخرج ومصمم شخصيات ألعاب فيديو ياباني.





* 1972 - تيرى بالسامو، عازف جيتار أمريكي.





* 1973 - نوارة نجم، مدونة وصحفية مصرية.





* 1979 - كريستانا لوكن، ممثلة أمريكية.





* 1980 - شيرين عبد الوهاب، مغنية مصرية.





* 1981 - روبي، ممثلة ومغنية مصرية.





* 1985 - برونو مارس، مغني، كاتب أغاني ومنتج أمريكي.





* 1987 - أيا هيرانو، ممثلة أداء صوتي يابانية.





* 1989 - أرماند تراوري، لاعب كرة قدم فرنسي.









** وفيات





* 1754 - هنري فيلدنغ، روائي إنجليزي.





* 1869 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.





* 1967 - كليمنت أتلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1982 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1959.





* 1986 - شادي عبد السلام، مخرج مصري.





* 1992 - فيلي برانت، مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.





* 2004 - جاك دريدا، فيلسوف فرنسي.





* 2007 - الشيخ سالم صباح السالم الصباح، وزير كويتي.





* 2008 - جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.









** أعياد ومناسبات





* عيد الاستقلال في كرواتيا.



