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التونسية أنس جابر تعبر إلى الجدول النهائي من دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس‎

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:27 م
التونسية أنس جابر تعبر إلى الجدول النهائي من دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس‎
لاعبة التنس التونسية أنس جابر
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مروى الجلاصي
 
تحصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على بطاقة العبور، إلى الجدول النهائي من دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس.

و قد فازت التونسية المصنفة 116 عالميا على حساب البلغارية قيكتوريا تومافا المصنفة 162 عالميا، بنتيجة شوطين مظيفين، تفاصيلهما 6-2 و 6-1.

و يشارإلى أن دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس تقام على أرضية صلبة، وتتواصل منافساتها من 6 إلى 14 أكتوبر الحالي، و يبلغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار.
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