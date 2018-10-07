التونسية أنس جابر تعبر إلى الجدول النهائي من دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس‎

تحصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على بطاقة العبور، إلى الجدول النهائي من دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس.





و قد فازت التونسية المصنفة 116 عالميا على حساب البلغارية قيكتوريا تومافا المصنفة 162 عالميا، بنتيجة شوطين مظيفين، تفاصيلهما 6-2 و 6-1.



