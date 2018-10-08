"نتنياهو" يهدد بشن حرب على غزة



ووفقا للقناة الـ13 الإسرائيلية، أن نتيناهو حذر وزراء حكومته بأنه إذا لم تتحسن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، سيكون العمل العسكري ممكنا.



وقالت وسائل الاعلام العبرية بأن "إسرائيل" قد وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخطوات والاجراءات التي ستتخذها مع قطاع غزة في الوضع الراهن، حيث أن المظاهرات والمواجهات ستستمر خلال الأشهر المقبلة أيضا إلا إذا ما حصلت حماس على مبتغاها من "إسرائيل".



وفي ذات السياق، قرر وزير جيش الاحتلال، أفيجدور ليبرمان بتقليص مساحة الصيد ردًا على أحداث يوم الجمعة الماضية.



وأكدت أن ليبرمان اتخذ القرار بالرغم من أن هناك مسؤولين في جيش الإسرائيلي قد عارضوا هذه الخطوة وأوضحوا بأن من مصلحة "إسرائيل" أن تحصل غزة حاليًا على كهرباء كاملة على مدار اليوم، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط الذي يعيشه سكان القطاع.



قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ حكومته، أمس الأحد، أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة، فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية.