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جهاز السلة يشكر محمد سراج الدين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:23 م
جهاز السلة يشكر محمد سراج الدين
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة “رجال” بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، على ما قام به من مجهودات كبيرة مع البعثة بالتنسيق مع مجلس الإدارة خلال المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا.


وأكّد طارق خيري، المدير الفني، أن سراج الدين قام بدور كبير في تسهيل مهمة الجهاز الفني واللاعبين، وكان حريصًا على متابعة كل صغيرة وكبيرة والعمل على توفير كافة ما يلزم من أجل نجاح الفريق في مهمته، وهو ما تكلل بالفوز بكل المباريات والتأهل إلى نهائيات البطولة، والحصول على المركز الأول وكأس التصفيات.


وأضاف أن الفريق يرغب في المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأن يكون الجميع عند حسن ظن الجماهير.

المزيد عن: محمد سراج الدين سلة الأهلي بطولة إفريقيا الاهلي الأهلي
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