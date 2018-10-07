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سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في السودان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:22 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في السودان
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار، في البنك العربي الأفريقي نحو 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، فيما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازي نحو 17.95 جنيه.
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