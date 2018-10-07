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فشل الاستفتاء حول حظر زواج المثليين فى رومانيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:21 م
فشل الاستفتاء حول حظر زواج المثليين فى رومانيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

فشل الاستفتاء الذي حاول حظر زواج المثليين في رومانيا اليوم الأحد، بسبب انخفاض نسبة المشاركة، التى لم تتجاوز عتبة الـ 30% ممن يحق لهم التصويت لكى تكون صالحة، وفقاً للبيانات الرسمية.

 

وبعد يومين من التصويت، شارك 20.41% فقط من بين 19 مليون مواطن مدعوين إلى صناديق الاقتراع، وفقاً لأرقام مكتب الانتخابات المركزي، أى أقل بكثير من 30% اللازمة لنجاح الاستفتاء، الذي حظي بدعم حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والكنيسة الأرثوذكسية.

 

 

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