فشل الاستفتاء حول حظر زواج المثليين فى رومانيا
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:21 مخاطر عبادة
فشل الاستفتاء الذي حاول حظر زواج المثليين في رومانيا اليوم الأحد، بسبب انخفاض نسبة المشاركة، التى لم تتجاوز عتبة الـ 30% ممن يحق لهم التصويت لكى تكون صالحة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وبعد يومين من
التصويت، شارك 20.41% فقط من بين 19 مليون مواطن مدعوين إلى صناديق الاقتراع، وفقاً
لأرقام مكتب الانتخابات المركزي، أى أقل بكثير من 30% اللازمة لنجاح الاستفتاء، الذي
حظي بدعم حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والكنيسة الأرثوذكسية.
المزيد عن: عالم زواج المثليين رومانيا استفتاء اخبار