فشل الاستفتاء حول حظر زواج المثليين فى رومانيا

فشل الاستفتاء الذي حاول حظر زواج المثليين في رومانيا اليوم الأحد، بسبب انخفاض نسبة المشاركة، التى لم تتجاوز عتبة الـ 30% ممن يحق لهم التصويت لكى تكون صالحة، وفقاً للبيانات الرسمية.

وبعد يومين من التصويت، شارك 20.41% فقط من بين 19 مليون مواطن مدعوين إلى صناديق الاقتراع، وفقاً لأرقام مكتب الانتخابات المركزي، أى أقل بكثير من 30% اللازمة لنجاح الاستفتاء، الذي حظي بدعم حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والكنيسة الأرثوذكسية.