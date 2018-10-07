ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد سراج الدين: رجال الأهلي على قدر المسئولية.. وندعمهم للفوز ببطولة إفريقيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:18 م
محمد سراج الدين: رجال الأهلي على قدر المسئولية.. وندعمهم للفوز ببطولة إفريقيا
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 
أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بتنزانيا، أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حسم التأهل إلى نهائيات البطولة الإفريقية من خلال أداء بطولي تجسّد في الفوز بكل مباريات الفريق في التصفيات.


وأوضح سراج الدين، أن روح الأهلي تجسدت في كل مباريات الفريق بالتصفيات، التي استضافتها مدينة دار السلام بتنزانيا، بعدما حقق اللاعبون العلامة الكاملة، ونجحوا في حسم التأهل لنهائيات البطولة، إلى جانب التتويج بكأس دورة تصفيات المنطقة الخامسة، في إنجاز كبير وخطوة مهمة نحو التتويج بلقب البطولة.


وأشار رئيس البعثة، إلى أن الفريق واجه تحديات صعبة للغاية، تمثلت في إقامة التصفيات بفترة زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى ضغط بدني شديد وإجهاد، إلى جانب الإصابات التي لحقت بـرامي جنيدي ومحمد أبو النصر وسوء حالة أرضية الملعب، وكذلك ارتفاع درجات الرطوبة، وهو ما أدى إلى صعوبة في التنفس.


وحرص على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، وإلى نيڤين السعيد، السفيرة المصرية، وطاقم السفارة المصرية بتنزانيا، على دورهم في مساندة الفريق، وشدد على أن مجلس الإدارة سوف يستمر في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بلقب البطولة.

المزيد عن: محمد سراج الدين رجال سلة الأهلي الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
5
آرسنال
ساوثهامتون
0
x
15:15
3
تشيلسي
ليفربول
0
x
17:30
0
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
ريال بيتيس
فالنسيا
1
x
20:45
1
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
1
x
15:00
0
فيورنتينا
ميلان
3
x
15:00
1
كييفو فيرونا
نابولي
2
x
18:00
0
ساسولو
سبال
0
x
20:30
1
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
6
x
18:00
0
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
1
x
15:00
3
طلائع الجيش
وادي دجلة
0
x
18:00
1
سموحة
الأهلي
1
x
21:00
2
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
0
ليون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 10:30:01 PM