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النجم يفوز على المنستيري بالخمسة و عمرو مرعي يسجل هدفين‎

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:13 م
النجم يفوز على المنستيري بالخمسة و عمرو مرعي يسجل هدفين‎
اللاعب عمرو مرعي
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مروى الجلاصي
 
تمكن النجم الرياضي الساحلي من الفوز على الإتحاد الرياضي المنستيري، بالمقابلة التي جمعتهما اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، بالملعب الأولمبي بسوسة.

و قد انتهت المباراة التي دارت لحساب الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى، بنتيجة 5-3 لصالح أبناء 'جوهرة الساحل'.

إفتتاح النتيجة كان للنجم بالدقيقة 5 عن طريق اللاعب المصري عمرو مرعي، ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بالدقيقة 8، قبيل تسجيل فراس بلعربي الهدف الثالث في الدقيقة 17.

و أضاف ماهر الحناشي الهدف الرابع في الدقيقة 50، ليأتي خامس أهداف النجم الساحلي بأقدام الدولي السابق ياسين الشيخاوي.

أما أهداف الإتحاد المنستيري، فقد كانت من رفيق كابو قبيل نهاية الشوط الأوّل، ثم من فادي العرفاوي بالدقيقة 63، ليختتم أهداف الإتحاد المنستيري اللاعب إدريسا كوياتي بالدقيقة 75.
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