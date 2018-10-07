النجم يفوز على المنستيري بالخمسة و عمرو مرعي يسجل هدفين‎

تمكن النجم الرياضي الساحلي من الفوز على الإتحاد الرياضي المنستيري، بالمقابلة التي جمعتهما اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، بالملعب الأولمبي بسوسة.





و قد انتهت المباراة التي دارت لحساب الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى، بنتيجة 5-3 لصالح أبناء 'جوهرة الساحل'.





إفتتاح النتيجة كان للنجم بالدقيقة 5 عن طريق اللاعب المصري عمرو مرعي، ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بالدقيقة 8، قبيل تسجيل فراس بلعربي الهدف الثالث في الدقيقة 17.





و أضاف ماهر الحناشي الهدف الرابع في الدقيقة 50، ليأتي خامس أهداف النجم الساحلي بأقدام الدولي السابق ياسين الشيخاوي.



