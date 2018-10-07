"خشوع" عن منتدى شباب العالم العام الماضي: تم التعامل مع الشباب كأنهم ملوك (فيديو)

قالت الفلسطينية نشوى خشوع، إن منتدى شباب العالم خلال العام الماضي تم إعداده بمستوى رفيع، وكان يتم معاملة الشباب بطريقة الملوك، معقبة: "ما في شيء بنحتاجه إلا وبنلاقيه".



وتابعت "خشوع"، خلال حوارها مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن منتدى شباب العالم العام الماضي كان بالنسبة لها كان عبارة عن "مطبخ" للتفكير، لافتة إلى أنها تعرفت على الكثير من الشباب من كل الجنسيات، والكثير من الخبراء في مجال الإرهاب والسلام والكثير من المجالات المهمة.

