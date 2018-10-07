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الإعصار "مايكل" يتجه نحو فلوريدا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:09 م
الإعصار مايكل يتجه نحو فلوريدا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تشكلت العاصفة المدارية "مايكل" قرب شبه جزيرة يوكاتان اليوم الأحد، في طريقها إلى الولايات المتحدة.

 

وقال خبير الأرصاد في شبكة "سي إن إن"، إنّ التوقعات الحالية تشير إلى دخول العاصفة خليج المكسيك بحلول صباح يوم الاثنين لتتحول الى إعصار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومن المحتمل أن تستهدف منطقة فلوريدا في وقت متأخر الأربعاء.

 

وقال المركز القومي للأعاصير فى أمريكا، إنّ الإعصار الاستوائي "مايكل" يبعد مركزه نحو 90 كيلومتراً جنوب كوزوميل بالمكسيك.

ويشير المصدر إلى أنّ الإعصار كبير جداً، حيث أنّ الناس على بعد 200 ميل من مركز الإعصار يشعرون برياح عاصفة استوائية بقوة رياح 39 ميل في الساعة.

وقال مركز الأعاصير، إنّه من المتوقع اشتداد قوة الإعصار خلال الأيام القليلة القادمة.

وقبل أن يضرب "مايكل" الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتسبب في تساقط الأمطار من 3 إلى 7 بوصات  وفيضانات مفاجئة في غرب كوبا.

 

المزيد عن: فلوريدا عالم الإعصار مايكل اخبار أمريكا
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