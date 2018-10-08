الكيان المحتل يطالب القيادة الفلسطينية إدانة عملية "بركان"



واضاف ريفلين خلال كلمة له اليوم: "هذه العملية تضر بامكانية التعايش سوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وطالب القيادة الفلسطينية بإدانة "العملية والعمل بالعثور على المنفذ ومن تعاون معهم".



من جانبه قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وفقا لموقع "إسرائيل 24" بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن الحديث يدور عن عملية صعبة قتل فيها مستوطنين كما جرحت خلالها مستوطنة ثالثة.



وتابع: "قوات الأمن تلاحق المنفذ، أنا متأكد من انهم سيقومون باعتقاله".



طالب رئيس الكيان المحتل رؤوفين ريفلين، مساء الأحد، السلطة الفلسطينية بإدانة عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني وأدت لمقتل مستوطنين في شمال الضفة.