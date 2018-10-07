الإمارات تحجب 1666 مـوقعـــاً مخـالفـاً بالنصــف الأول

حجبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإمارتية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1666 موقعاً إلكترونياً مخالفاً، تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة، وذلك بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء وجهود الشركات المرخص لهم، فيما سجلت عمليات الحجب نحو 2256 موقعاً مخالفاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وكشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن مواقع العري والإباحية جاءت في مقدمة المواقع التي تم حجبها خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 793 موقعاً بنسبة 47.6% من إجمالي المواقع المحظورة بالدولة، مقابل 1327 موقعاً للعري والإباحية تم حجبها خلال نفس الفترة من العام الماضي.





أما مواقع تزوير وانتحال الهوية والتصيد الاحتيالي، فقد جاءت في المرتبة الثانية بين المواقع التي تم حجبها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 467 موقعاً وبنسبة بلغت 28% من إجمالي المواقع المحظورة، مقابل 151 موقعاً لانتحال الهوية والتصيد خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتضمنت أهم الفئات التي تقع تحت قائمة المواقع المحظورة، مواقع وصفحات إلكترونية لترويج المخدرات بواقع 60 موقعاً منذ بداية العام وحتي نهاية يونيو، ومواقع لتجاوز المحتوى المحظور بواقع 139 موقعاً، ومواقع الأنشطة غير القانونية بواقع 16 موقعاً، فيما توزعت المواقع المحظورة الأخرى على فئات منها التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والإرهاب، والترويج للسلع والخدمات المحظورة والاتجار فيها وغيرها من الفئات المحظورة.