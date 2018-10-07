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"الطناحي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:40 م
الطناحي يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء كمال الدين طاهر الطناحي، صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة، إن الدولة لا تستطيع حل مشكلة ارتفاع الأسعار لوحدها، ويجب من المواطنين المشاركة بحلول واقتراحات.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعود سببها لتجار التجزئة، وأنه اتفقت مع أحد تجار الجملة في العبور لبيع الخضار بنفس سعرها الموجود في السوق".

وتابع: "المبادرة قائمة على إلغاء قيمة النقل والبنزين، وستباع السلع بنفس سعر الجملة، وقدمت المقترح لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأجير جزء من مجمع مصر الجديد للسلع الاستهلاكية، وسنعرض فيه الخضار والفاكهة بنفس سعر الجملة".

وأكد أن هدف المبادرة هو البيع بسعر السوق، ولتصل السلعة للمستهلك دون أعباء، ونحن نلغي تاجر التجزئة، لتقليل الأسعار"، مشيرًا إلى أنه "يتحرك في المبادرة بمساعدة نائب مصر الجديدة.
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