اليمن: مصرع قياديين في ميليشيا الحوثي بتعز

لقي قياديان في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما، اليوم الأحد، مع 15 عنصرا آخرين، في مواجهات مع الجيش الوطني، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.







وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لموقع "سبتمبر نت" الإخباري مصرع القياديين في المليشيا أبو مالك، وأبو مهران، أثناء قيادتهما محاولة تسلل في اتجاه جبهة قهبان بمديرية مقبنة .





وأضاف المصدر، أن "15 عنصراً آخرين من المليشيا لقوا مصرعهم في الموجهات، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها"، مؤكداً أن قوات الجيش أفشلت تسلل المليشيا وأجبرتها على الفرار.