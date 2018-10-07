طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح

قصفت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تجمعاً لشبان فلسطينيين، حاولوا إشعال إطارات مطاطية، وإطلاق بالونات حارقة، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.







وقالت مصادر فلسطينية، إن "طائرة إسرائيلية دون طيار قصفت تجمعاً لشبان فلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة رفح، دون سقوط إصابات جراء هذا القصف".







وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "طائرة تابعة لسلاح جو الاحتلال شنت هجوماً على فلسطينيين كانوا يستعدون لإطلاق بالونات من جنوب قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية، المحاذية لغزة".