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طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:51 م
طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح
طائرات الإحتلال
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وكالات
 
قصفت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تجمعاً لشبان فلسطينيين، حاولوا إشعال إطارات مطاطية، وإطلاق بالونات حارقة، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن "طائرة إسرائيلية دون طيار قصفت تجمعاً لشبان فلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة رفح، دون سقوط إصابات جراء هذا القصف".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "طائرة تابعة لسلاح جو الاحتلال شنت هجوماً على فلسطينيين كانوا يستعدون لإطلاق بالونات من جنوب قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية، المحاذية لغزة".



وتكرر استهداف مُطلقي البالونات الحارقة، والطائرات الورقية، على حدود قطاع غزة، والتي تسببت  في حرائق كبيرة بالأراضي الزراعية في البلدات والكيبوتسات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
المزيد عن: مطلقي قصف طائرات شرق رفح الحارقة البالونات الاحتلال
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