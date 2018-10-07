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من جديد.. كاني ويست يحذف حساباته على تويتر وأنستقرام (صورة)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:33 م
من جديد.. كاني ويست يحذف حساباته على تويتر وأنستقرام (صورة)
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أحمد جمال أحمد
 

بعد أسبوع مثير للجدل قام خلاله بتغيير اسمه رسميا من كاني إلى yee، عاد مغني الراب الشهير كاني ويست لحذف حساباته الخاصة على مواقع تويتر وأنستجرام.

 

يأتي ذلك بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها كاني بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها في الحلقة الأخيرة من برنامج SNL، والتي كان كاني أحد ضيوفها.

 

وتستمر كيم كارداشيان في الدفاع عن كاني بتبريرها لهذا التصرف بانشغاله بالتحضير لألبومه الجديد.

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