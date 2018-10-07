49 سفينة حجم أسطول "العمانية للنقل البحري"

قال خليل بن علي البلوشي المدير التنفيذي للشؤون البحرية بالشركة العمانية للنقل البحري: إن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات إدارة وتشغيل أسطول السفن التابع لها والذي يصل إلى 49 سفينة متنوعة الحجم والنوع، حيث تقوم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تشمل الجهود برامج المنح الدراسية لدراسة الهندسة والملاحة البحرية المقرون بالتوظيف وأيضا برامج تدريب طلاب كلية عمان البحرية الدولية بصحار على متن اسطول الشركة بهدف تطوير رأس المال البشري بالقطاع اللوجستي بالسلطنة.





وأضاف المدير التنفيذي للشؤون البحرية بـ “العمانية للنقل البحري”: أن الشركة تمتلك أسطولا يتكون من 49 سفينة، تدير الشركة 39 سفينة من مقرها بمحافظة مسقط، مبينا أن لدى الشركة عقود تأجير لعدد من الشركات داخل السلطنة وخارجها مثل شركة فالي عمان و”العمانية للغاز الطبيعي المسال” و”أوربك” و”صلالة للميثانول” وغيرها من الشركات، حيث تعمل هذه السفن في كل موانئ السلطنة، بالإضافة إلى العديد من الموانئ العالمية.





وأشار إلى أن الشركة لديها خطط لزيادة أسطولها وذلك لمواكبة تطور القطاع اللوجستي بالسلطنة، حيث أنه من المؤمل زيادة الأسطول خلال السنوات القادمة حسب احتياجات نمو نقل البضائع المختلفة من وإلى السلطنة، مشيرا إلى أن الأسطول يتنوع ما بين ناقلات للنفط الخام والمشتقات النفطية والكيماوية والميثانول وسفن لنقل خام الحديد والحاويات وسفن أخرى لنقل الغاز.





وأكد البلوشي أن الشركة العمانية لإدارة السفن التابعة للشركة العمانية للنقل البحري تقوم بإدارة السفن حسب المعايير العالمية وحسب متطلبات المنظمة البحرية العالمية التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن الشركة حازت على شهادات وجوائز إقليمية وعالمية في مجال السلامة البحرية والتدريب والجودة في إدارة السفن وشهادات في مجال المحافظة على البيئة آخرها من ميناء في ولاية كاليفورنيا الأميركية المعروفة بصرامتها في النواحي البيئية، حيث يضع هذا الإنجاز الشركة في المراتب الأولى عالميا في هذا المجال.





وبين المدير التنفيذي للشؤون البحرية بالشركة أن النشاط التجاري للشركة العمانية للنقل البحري في القطاع اللوجستي وخاصة في مجال النقل البحري ودورها المهم في الاقتصاد الوطني يعود أساس نجاحه إلى رأس المال البشري العامل بالشركة وهو ما يعد ركيزة أساسية تعمل الشركة بشكل مستمر على تطويرها وتأهيل كوادرها في مختلف المجالات وخاصة الكوادر الوطنية، حيث وصلت نسبة التعمين في الشركة العمانية للنقل البحري إلى 86%، مضيفا أنه مساهمة منها في تطوير الكوادر الوطنية قدمت الشركة منحا دراسية لطلبة دبلوم التعليم العام من أجل دراسة علم الملاحة والهندسة البحرية ومن ثم الالتحاق بالشركة للعمل على متن أسطولها، كما وسعت الشركة أنشطتها في مجال التأهيل والتطوير من خلال التعاون مع كلية عمان البحرية الدولية.





تجدر الإشارة إلى أن الشركة العمانية للنقل البحري ش.م.ع.م. هي شركة مساهمة مقفلة، حيث تأسست في عام 2003، تملكها حكومة السلطنة من خلال المجموعة العمانية العالمية للوجستيات”اسياد”بنسبة79.9% وشركة النفط العمانية ش م ع م بنسبة 20٪ وشركة قطارات عمان بنسبة 0.1%.





ويقع مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، حيث تشمل الخدمات نقل النفط الخام والمنتجات السائلة والجافة الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة.





وتتنوع أنشطة الشركة في امتلاك وإدارة وتأجير السفن من خلال الشركات التابعة لها: الشركة العمانية لإدارة السفن ش.م.ع.م. والشركة العمانية لتأجير السفن ش.م.ع.م والشركة العمانية لنقل الحاويات ش.م.م، كما تمتلك الشركة حالياً أسطولا بطاقة استيعابية تزيد عن 8 ملايين طن.



