مصرع شخصان في حادث إنقلاب سيارة بمياه النيل





تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، بمياه النيل ووجود متوفيين، وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها أعلى الكوبري، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بمياه النيل ما أسفر عن مصرع مستقليها، وتم انتشال الجثتين وحرر المحضر اللازم بالواقعة.



لقى شخصان مصرعهما في حادث إنقلاب سيارة، من أعلى كوبري الساحل بمياه النيل، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.