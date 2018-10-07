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بعد حريق الراشدة.. "المصريين الأحرار" يطالب باعتماد الوادي الجديد كمحافظة حدودية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:29 م
بعد حريق الراشدة.. المصريين الأحرار يطالب باعتماد الوادي الجديد كمحافظة حدودية
حريق
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عبداللطيف هيبة
 
تابع حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد، تداعيات حريق الراشدة بالمحافظة، والذي التهم مزرعة نخيل على مساحة 50 فدانا.

وقال أسعد فرح، أمين الحزب بالمحافظة، في بيان صادر عن الحزب، إن الأهالي أخلوا منازلهم بعد أن حاصرتهم النار، وتم الدفع بـ 26 سيارة إطفاء، وإصابة 18 شخصا بالاختناق.

وأوضح أن حريق الراشدة أنهى حياة أسر عريقة بالمنطقة، كما أن مثل هذه الحرائق تعرقل حركة التنمية في المحافظة ويتكرر المشهد سنويا بدون إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وطالب أمين المصريين الأحرار، المؤسسات الرسمية بسرعة اعتماد محافظة الوادى الجديد كمحافظة حدودية وتوفير كافة الإمكانيات لمنع الحرائق والقضاء عليها.
المزيد عن: حريق الراشدة الوادي الجديد المصريين الاحرار الراشدة
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