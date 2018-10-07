نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار بسلطنة عمان بنسبة 6.5%





أشارت البيانات المبدئية للحسابات القومية للسلطنة الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.5% خلال الربع الأول من عام 2018 فيما شهدت نفس الفترة من عام 2017 نموا بنسبة 15.8%.





وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان اسعار النفط حققت مزيدا من المكاسب، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام في يوليو 2018 حوالي 65.4 دولار للبرميل، مقارنة مع 51.6 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2017 .





وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر اسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2017 مقارنة مع 1.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتظهر ارقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والاسلامية أو ما يعرف بشركات الايداع الأخرى بنهاية يوليو 2018 الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 24.3 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 6.3% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.





وضمن هذا الاجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.4% ليصل الى 21.7 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.





وفي الجانب الآخر من الميزانية سجلت اجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.4% ليصل الى 22.3 مليار ريال عماني وضمن هذا الاجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6% لتصل الى 14.1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.





وارتفع اجمالي أصول البنوك التقليدية من 27.5 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 الى نحو 28.8 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018 أي بمعدل نمو قدره 4.8%.





ومن إجمالي الأصول فقد شكل الائتمان ما نسبته 72.4% وزاد بنسبة 4.1% خلال العام ليبلغ 20.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.





وضمن إجمالي الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة ليصل الى 18.6 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.





وفيما يتعلق بتوزيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حسب القطاعات مع نهاية يوليو 2018 بلغت حصة قطاع الشركات غير لمالية ما نسبته 46.7% تلاه مباشرة قطاع الأفراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 44.9% اما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 5.8% و2.6% على التوالي.





وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية للبنوك التقليدية ارتفع اجمالي الودائع من 18.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 الى 19.2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018 بنسبة 1.8%.







