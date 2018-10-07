الحوثيون ينهبون المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية

أفادت قناة (سكاى نيوز) عربية، اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثى نهبت المساعدات الإنسانية التى تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، وقامت ببيعها فى السوق السوداء بصنعاء.

وأشارت القناة إلى أن الميليشيات تستخدم سيارات الشرطة التى نهبتها لنقل المساعدات المسروقة وبيعها فى أحياء صنعاء للمواطنين الذين من المفترض أن تصل إليهم تلك المساعدات مجانا.

وفى سياق ذى صلة، أغلقت الميليشيات مخزنا تابعا لبرنامج الغذاء العالمى وصادرت مواد الإغاثة بعد إيقاف صرف حصة النازحين فى مديرية زبيب بمحافظة الحديدة.

وكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد صرح، فى وقت سابق اليوم، بأن الميليشيات احتجزت 10 سفن نفطية وتجارية فى ميناء الحديدة بعدما منعتها من إفراغ حمولتها، مشيرا إلى أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقرب من 6 أشهر.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثى، التى تدعمها إيران، مستمرة فى حملات الخطف ودهم المنازل فى العاصمة صنعاء لليوم الثانى على التوالى، وذلك غداة عملية قمع شملت طلابا وطالبات فى جامعة صنعاء بعدما خرجوا احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية.