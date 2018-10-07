ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اللجنة المشرفة على انتخابات الجبلاية تجتمع غدا لبحث أوراق المرشحين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:47 م
اللجنة المشرفة على انتخابات الجبلاية تجتمع غدا لبحث أوراق المرشحين
مجلس الجبلاية
طباعة
محمد الصو
 

تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا في الواحدة ظهر غد الاثنين بمقر الجبلاية بالجزيرة، لوضع كل البنود الخاصة بإجراء الانتخابات بالنزاهة المنتظرة.

 

ويترأس اللجنة المستشار أحمد حلمي الشريف، وكلًا من أشرف سعد، ومؤمن القاصي، وممدوح عرابي، ومحمد سعد، وطارق الشرباطي، أعضاءًا باللجنة المشرفة.

 

وتبحث اللجنة خلال اجتماع الغد أوراق المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة التكميلية المقرر إجراؤها على هامش الجمعية العمومية للجبلاية.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، دعا إلى جمعية عمومية غير عادية يومي 30,31 أكتوبر الجاري، من أجل اجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري أعضاء المجلس السابق، والصادر ضدهم أحكام قضائية.

المزيد عن: هاني ابوريدة مجلس الجبلاية انتخابات اتحاد الكرة اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
2
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 2:20:09 PM