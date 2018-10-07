اللجنة المشرفة على انتخابات الجبلاية تجتمع غدا لبحث أوراق المرشحين

تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا في الواحدة ظهر غد الاثنين بمقر الجبلاية بالجزيرة، لوضع كل البنود الخاصة بإجراء الانتخابات بالنزاهة المنتظرة.

ويترأس اللجنة المستشار أحمد حلمي الشريف، وكلًا من أشرف سعد، ومؤمن القاصي، وممدوح عرابي، ومحمد سعد، وطارق الشرباطي، أعضاءًا باللجنة المشرفة.

وتبحث اللجنة خلال اجتماع الغد أوراق المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة التكميلية المقرر إجراؤها على هامش الجمعية العمومية للجبلاية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، دعا إلى جمعية عمومية غير عادية يومي 30,31 أكتوبر الجاري، من أجل اجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري أعضاء المجلس السابق، والصادر ضدهم أحكام قضائية.