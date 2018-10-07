أغذية مفيدة لشعر قوي وصحي

نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من الأغذية الصحية التي تفيد كل أنواع الشعر، ومنها:-





- عليكِ التركيز على شتى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والحديد.

- الأطعمة التي تحتوي على أنواع الدهون الصحية مثل تلك الدهون الموجودة بالسالمون.

- يفضل تناول البيض المسلوق بين الحين والآخر نظرًا لفاعليته على تقوية الشعر.

- تعتبر الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت المفيدة الطبيعية أفضل حل مثالي لعلاج الشعر الجاف والمتساقط.

- ننصحك بتناول اللحوم الحمراء وزيت الزيتون والبيض المسلوق والمكسرات النيئة وسمك السالمون.