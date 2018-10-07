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أغذية مفيدة لشعر قوي وصحي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:42 م
أغذية مفيدة لشعر قوي وصحي
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نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من الأغذية الصحية التي تفيد كل أنواع الشعر، ومنها:-

- عليكِ التركيز على شتى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والحديد.
- الأطعمة التي تحتوي على أنواع الدهون الصحية مثل تلك الدهون الموجودة بالسالمون.
- يفضل تناول البيض المسلوق بين الحين والآخر نظرًا لفاعليته على تقوية الشعر.
- تعتبر الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت المفيدة الطبيعية أفضل حل مثالي لعلاج الشعر الجاف والمتساقط.
- ننصحك بتناول اللحوم الحمراء وزيت الزيتون والبيض المسلوق والمكسرات النيئة وسمك السالمون.
- يعتبر الأفوكادو غذاء مثالي للحصول على شعر ذو ترطيب عالي، إما من خلال إعداد الماسكات التي تحتوي على الأفوكادو المهروس، أو من خلال تناوله مباشرةً.
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