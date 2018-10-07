"الزراعة: مصر من أكبر مستوردي اللحوم والمواشي في السودان

كشف الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، تفاصيل زياراتها إلى السودان الأسبوع الماضي.





وقالت "محرز"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إنها التقت بوزراء الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والنقل بالسودان، لافتة إلى أن مصر من أكبر مستوردي اللحوم والمواشي في السودان، لافتة إلى أنها زارت مزرعة البنك الأهلي المصري.



