راحة لحسام عاشور وعلاج طبيعي لـ"أزارو" في الأهلي

حصل حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري.

وقام الجهاز الطبي بمنح عاشور راحة لمدة 24 ساعة على أن يستأنف غدا الإثنين برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، في ظل معاناته من إجهاد خفيف في العضلة الضامة.

وخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي لجلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم الأحد تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، في ظل معاناته من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

وكان وليد أزارو قد خرج من قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم الأحد في الدوري؛ بسبب الإصابة التي اشتكى منها بعد مباراة الفريق أمام وفاق سطيف في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الأحد على ملعب السلام حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته في الدوري بعدما حقق الفوز على وفاق سطيف في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



