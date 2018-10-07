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أبو الغيط يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
أبو الغيط يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط
أبو الغيط
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غادر القاهرة صباح اليوم 7 الجاري السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهاً إلى مدينة برشلونة الاسبانية  للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط والذي سينعقد تحت الرئاسة المشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مشاركة أبو الغيط في هذا المنتدى تأتي في إطار السعي لتعزيز التواصل بين الجامعة العربية والكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية وتوسيع دائرة التعاون والتنسيق في مجالات العمل معها بما من شأنه أن يخدم المصالح العربية والأولويات العربية، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة دول عربية أعضاء بالفعل في الاتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يخلق أرضية مشتركة للحوار ويعزز من فرص استشراف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في المجالات المتنوعة للعمل التنموي.

المزيد عن: برشلونة المنتدى الإقليمي الثالث أبوالغيط
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