البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون تمويل مكافحة الإرهاب

أصدر أعضاء مجلس الشوري الإسلامي، اليوم الأحد، موافقة علي انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب.

وبحث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، في جلستهم الیوم الأحد، انضمام إیران لمعاهدة مكافحة تمویل الإرهاب، ووافقوا بمجموع 143 صوتا علي انضمامها لهذه المعاهدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وشارك فی التصویت، الذي جري بشكل سری 271 نائبا، إذ كانت النتائج 143 صوتا موافقا، مقابل 120 معارضا، فيما امتنع 5 نواب عن التصویت.

وتحتوي اللائحة علي مقدمة و28 مادة وملحق واحد، إذ وافق المجلس علي الانضمام الیها بشروط.

وحضر الجلسة، وزیر الخارجیة الإيرانية، محمد جواد ظريف، ممثلا عن الحكومة، والذي دافع عن انضمام إیران للمعاهدة.