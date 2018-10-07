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أحمد شوبير يزور دمياط ويلتقي برؤساء الأندية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
أحمد شوبير يزور دمياط ويلتقي برؤساء الأندية
ندوة أحمد شوبير
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خالد عرابي
 

زار الإعلامي أحمد شوبير المرشح على المقعد الفارغ بانتخابات اتحاد الكرة التكميلية محافظة دمياط والتقي برؤساء الأندية وأعضاء منطقة دمياط للكرة.

 

وأعرب شوبير عن سعادته البالغة بوجوده في دمياط وأمله أن يكون عند حسن ظن الأندية دمياط عقب نجاحه في الانتخابات وذلك خلال الندوة التي عقدها بنادي رأس البر في حضور هاني مطر رئيس منطقة دمياط لكرة القدم وأعضاء المنطقة والنائب سمير موسي رئيس نادي الزرقا والإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة ومحمود الشامي عضو مجلس الجبلاية السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

المزيد عن: دمياط انتخابات الجبلاية اخبار الرياضة اليوم احمد شوبير
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