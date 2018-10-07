محافظ أسيوط يستقبل إيناس عبد الدايم لافتتاح قصر ثقافة "عبد الناصر" (صور)
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتى تزور المحافظ اليوم لافتتاح قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر.
رافقه خلال الاستقبال الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والدكتور هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية ابوالنجا رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط.
وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الاولى منذ توليها المنصب مشيدة بالحراك الثقافى الذى تشهده محافظة أسيوط والتوسع فى انشاء قصور ومكتبات الثقافة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب، مشيرة إلى فخرها لافتتاح قصر ثقافة يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه بقرية بنى ظهر اليوم ليكون ذكرى خالدة للزعيم الراحل وسيرته العطرة.
وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للنهوض بقطاع الثقافة بالمحافظة من خلال دعم قصور ومكتبات الثقافة والنشاط الثقافى بالمحافظة معلنا ترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقرية بنى مر وتطوير الميدان والشوارع المؤدية اليه بالقرية ليكون مزارا تاريخيا ونقطة مضية للزعيم الراحل ويحوى صور نادرة للزعيم الراحل ولقطات من حياته وكفاحه بجوار قصر ثقافة يحمل أسمه تخليدا لذكراه، لافتا الى فتح الحدائق والمتنزهات أمام الفرق الثقافية والفنانيين الشباب لتقديم مواهبهم فضلا عن افتتاح ممشى أهل مصر لتنمية الثقافة والفنون ودعم ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية بالمحافظة .
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