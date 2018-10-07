وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية للقاء كيم جونج-أون

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونج يانج قادمًا من طوكيو فى زيارة لكوريا الشمالية يستقبله خلالها الزعيم الكورى كيم جونج-أون، حيث يجرى مباحثات حول نزع السلاح النووى بكوريا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن الوزير بومبيو كان قد غادر العاصمة اليابانية صباح اليوم على متن طائرة خاصة، ومن المتوقع أن يجتمع مع مدير جبهة الوحدة فى حزب العمال الكورى الشمالى كيم يونج - تشول أو وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج - هو لمناقشة "صفقة كبرى" لاتخاذ إجراءات عملية لنزع السلاح النووى مقابل إعلان نهاية الحرب الكورية.

يذكر أن بومبيو يقود مفاوضات نزع السلاح النووى مع كوريا الشمالية، ومن المقرر أن يبحث مع الزعيم الكورى عقد قمة أمريكية -كورية ثانية.