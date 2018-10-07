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طفل "كفرناحوم" يفوز بجائزة في مهرجان أنطاليا السينمائي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
طفل كفرناحوم يفوز بجائزة في مهرجان أنطاليا السينمائي
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الفجر الفنى
 

 فاز بطل فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، الطفل السوري زين الرفاعي بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في العمل وذلك في مهرجان أنطاليا السينمائي.

وأعلنت نادين لبكي، فوز الصبي بالجائزة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" العالمي للصور والفيديوهات القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل "زين" الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: "بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني".

الجدير ذكره أن فيلم "كفرناحوم" حصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان” السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في “مهرجان سيراييفو” للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في "مهرجان مالبورن" للأفلام السينمائية.

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