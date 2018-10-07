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الصين تتعهد بتدابير وإجراءات أكبر لضمان أمن الفضاء الإلكتروني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
الصين تتعهد بتدابير وإجراءات أكبر لضمان أمن الفضاء الإلكتروني
الرئيس الصينى شى جين بينج
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وكالات
 

تعهد نائب رئيس مصلحة الدولة الصينية للفضاء الإلكترونى "ليو ليه هونج" باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات وبذل المزيد من الجهود بخصوص التنمية التشريعية والصناعية ومكافحة الجريمة من أجل ضمان أمن الفضاء الإلكترونى.

 

وقال ليو- خلال مؤتمر صحفى اليوم- أن الأبحاث والدراسات متواصلة من أجل وضع مسودة لائحة تنظيمية تنص على فرض مراقبة على تصدير المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين والبيانات الوطنية الصينية.

 

وأضاف أن الصين تواصل العمل على تأسيس نظام للقوانين واللوائح حول أمن الفضاء الإلكترونى، مشيرا إلى أهمية صناعة الأمن الإلكترونى التى تشكل جزءا من الاستراتيجية الصينية للصناعات الناشئة، ما سيدفع البلاد للإسراع أكثر لتنمية هذا القطاع.

 

وأكد ليو أن الصين ستواصل اتخاذ موقف صارم وحازم وتكافح الجرائم المتعلقة بالإنترنت بما فيها هجمات القراصنة وجرائم الاحتيال والغش عبر الاتصالات، إلى جانب انتهاك الخصوصية الشخصية، من أجل ضمان المحافظة على نظام شبكة إلكترونية فعالة، وبناء فضاء إلكترونى نظيف وآمن.

 

المزيد عن: ضمان أمن الفضاء شى جين بينج تدابير وإجراءات الصين الرئيس الصينى
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