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2 طن بانجو مخبأة أسفل حمولة "زلط" (فيديو)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
2 طن بانجو مخبأة أسفل حمولة زلط (فيديو)
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 

ضبط 722 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2 طن بداخل إحدى سيارات النقل حال مرورها لمعدية القنطرة.

 

في إطار تكثيف الجهود الأمنية لتشديد الرقابة على المعابر والمنافذ لمكافحة كافة أشكال التهريب فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام عناصر تشكيل عصابي تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة "نبات البانجو المخدر" مخبأة أسفل حمولة من مواد البناء "زلط" على متن سيارة قلاب من شرق المجري الملاحي لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي وهم هليل س. ج، مواليد 1964، سبق إتهامه في قضية "مخدرات"، حاتم ر. ع، مواليد 1974، سبق إتهامه في "6 قضايا آخرهم قضية "تبديد"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، ياسر ا. س، مواليد 1972، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبط المتهم الثاني  حال قيادته السيارة رقم (س ن ف 8756) قلاب- بمنطقة القنطرة محاولاً العبور بالشحنة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط المتهم الثالث بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد.

 

أسفرت أعمال تفتيش السيارة عن ضبط (722 لفافة من نبات البنجو المخدر وزنت جميعها 2 طن تقريباً- مبلغ مالي).

 

بمواجهتهما اعترفا بالواقعة وحيازة المواد المخدرة وإستخدام السيارة في أعمال النقل والتهريب على النحو الذي أكدته التحريات.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 

المزيد عن: مواد مخدرة مواد بناء بانجو اخبار الحوادث
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