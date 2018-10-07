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الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من مركبات "بى أم بى- 3" الروسية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من مركبات بى أم بى- 3 الروسية
بى أم بى- 3
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وكالات
 

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن الجيش العراقى استقبل الدفعة الجديدة من مركبات المشاة القتالية "بى أم بى-3" روسية الصنع.

 

 وقالت المصادر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية " إن المركبات مسلحة بمدفع 100 ملم، ومدفع 30 ملم، وثلاثة مدافع رشاشة، إضافة إلى محرك قوى يوفر حركة جيدة لها، وأنه سيتم استخدام المركبات للتدرب على أحدث التقنيات الروسية".

 

ووفقًا لخبراء عسكريين عراقيين- حسب القناة -، فإن مركبات المشاة القتالية سوف تزيد بشكل ملحوظ من قدرات القوات البرية العراقية -المجهزة بشكل أساسى بمركبات "بى إم بى -1 " السوفيتية القديمة، ومعدات أمريكية الصنع.

 

المزيد عن: روسيا بى أم بى- 3 العراق الجيش العراقي
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