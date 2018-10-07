اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية.. ويوزع 536 شهادة أمان‎

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان".





ويأتي ذلك بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها، و نائب رئيس الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.





وقال الوزير، إن الملتقى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.



