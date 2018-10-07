ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية.. ويوزع 536 شهادة أمان‎

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية.. ويوزع 536 شهادة أمان‎
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان".

ويأتي ذلك بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها، ونائب رئيس الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.

وقال الوزير، إن الملتقى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

ويقوم الوزير عقب الافتتاح، بتوزيع 536 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا وتأمينيا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
المزيد عن: وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة محمد سعفان القوى العامله
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 10:50:20 AM