طريقة عمل كيكة الجزر الخفيفة

المقادير

- الدقيق الأبيض : 3 اكواب (منخول)

- سكر : كوبان

- الجزر : كوبان (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الزيت النباتي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اسكبي الزيت في إناء التحضير، وضعي عليه الدقيق والبيكنج بودر والقرفة والملح.





2. في وعاء منفصل اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر، وأتركيه لمدة 4 دقائق، ثم اخلطيه بالدقيق وقلبي جيّداً.





3. أضيفي الجزر المبشور وقلبي جيدا حتى يحدث التجانس المطلوب.





4. اسكبي الخليط في صينية وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة في درجة حرارة مناسبة تصل إلى 170 درجة مئويّة لتحدث عملية نضج الكيك.





5. بعد إخراج الكيك من الفرن يترك حتى يبرد، ويُزين بالسكر والجزر المبشور.



