طريقة عمل كيكة الجزر الخفيفة
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
المقادير
- الدقيق الأبيض : 3 اكواب (منخول)
- سكر : كوبان
- الجزر : كوبان (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- القرفة : ملعقة صغيرة
- البيض : 3 حبات
- الزيت النباتي : كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. اسكبي الزيت في إناء التحضير، وضعي عليه الدقيق والبيكنج بودر والقرفة والملح.
2. في وعاء منفصل اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر، وأتركيه لمدة 4 دقائق، ثم اخلطيه بالدقيق وقلبي جيّداً.
3. أضيفي الجزر المبشور وقلبي جيدا حتى يحدث التجانس المطلوب.
4. اسكبي الخليط في صينية وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة في درجة حرارة مناسبة تصل إلى 170 درجة مئويّة لتحدث عملية نضج الكيك.
5. بعد إخراج الكيك من الفرن يترك حتى يبرد، ويُزين بالسكر والجزر المبشور.
6. قدميه مع مشروب الكاكاو الساخن.