بدون مسكنات.. طرق طبيعية لعلاج مشكلة "آلام الجسم" المزعجة!

يمكن أن تكون الآم الجسم ناجمة عن الإصابة ببعض الأمراض أو بسبب التعب والمجهود البدني الشديد والذي يمكن أن يتسبب بأوجاع والآم متفاوتة في الجسم إضافة لقلة النوم وعدم الحصول على ساعات نوم كافية يوميا.





ويصاحب آلام الجسم، الشعور المتزايد بالخمول وعدم الحركة والرغبة في النوم على الرغم من ان بعض الآلام يمكن ان تحول دون القدرة على النوم الجيد. وبالتالي يلجأ الناس للمسكنات والأدوية التي يعتقدون إنها تساعد في التخلص من الام الجسم بسرعة وفاعلية، لكن قلة يدركون الاثار الجانبية لهذه المسكنات على الصحة وعلى المدى البعيد.





وتبقى الطرق الطبيعية هي افضل العلاجات لآلام الجسم وتنشيطه دون الحاجة لتناول اي من مسكنات الالم المعروفة والشائعة.





طرق طبيعية لعلاج آلام الجسم

يشير الدكتور خلدون الحوراني، اخصائي العلاج الطبيعي الى ان آلام الجسم يمكن ان تحدث نتيجة الاراهق الشديد للعضلات والمفاصل، ما يتطلب علاجا سريعا وفعالا لمنع اصابة المريض بالكسل.





وينصح د. خلدون باللجوء للعلاجات الطبيعية كبديل عن العلاجات الدوائية ومنها:





- الحصول على ساعات نوم كافية يوميا بمعدل يتراوح بين 7-8 ساعات، وذلك للحد من الاصابة بالام الجسم على اختلافها.





- ممارسة الرياضة بشكل يومي ولمدة 20 دقيقة على الاقل، تسهم في تخفيف الام الجسم وتساعد على ارخاء العضلات. ويمكن ممارسة اي نوع من الرياضات التي تفضلون.





- تناول شراب الزنجبيل الذي يحتوي على مضادات الاكسدة والعديد من العناصر التي تحمي من الامراض مثل الكالسيوم والالياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامينات سي وب6. ويعد هذ المشروب بديلا طبيعيا لمسكنات الام ومضادات الالتهاب.





- تناول الطعام على شكل وجبات خفيفة وعدم ارهاق المعدة بالطعام الكثير لتخفيف الارهاق والشعور بالراحة من الالم.





- عدم بذل مجهود بدني شاق واراحة العضلات وتعديل النشاط البدني لمنع الاصابة بالام الجسم.





- الحرص على تناول كوب من الماء الدافئ مع ملعقة من العسل كل صباح لتخفيف الام القدمين والركبتين والكتف، كون الماء يساعد في المحافظة على رطوبة الانسجة ومنع تكلسها وبالتالي الاصابة بالالام.





- تناول 3 حصص من كل من الخضروات والفواكه يوميا يحول دون الاصابة بالام الجسم والامراض المختلفة ومنها امراض المناعة والسرطان.





- الحرص على ارتداء ملابس مناسبة للطقس دون زيادة او نقصان كي لا تتعرض عضلات الجسم للالم.





- الاكثار من تناول الاطعمة التي تحتوي على احماض اوميغا 3 الدهنية مثل زيت الزيتون وسمك السلمون والماكريل اضافة لمكملات زيت السمك.



