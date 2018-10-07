محمد النني يبحث عن ذاته مع أرسنال ظهرا

يحل نادي أرسنال المحترف به محمد النني في الساعة الواحدة ظهر اليوم ضيفًا على فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث محمد النني عن المشاركة أساسيًا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد كثرة جلوسه على دكة بدلاء في الجولات الماضية.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بينما فولهام في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ويتطلع أرسنال لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.