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محمد النني.. موعد مباراة أرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
محمد النني.. موعد مباراة أرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي
محمد النني
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أحمد عصام
 

 

يواجه نادي أرسنال، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، منافسه نادي فولهام، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل نادي أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يحل نادي فولهام في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتقام مباراة أرسنال وفولهام اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة فولهام وأرسنال اليوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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