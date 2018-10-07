موقف محرج.. الأمير هاري التقى صديقته السابقة أمام زوجته وهكذا تصرفت الأخيرة





كشف موقع مجلة Elle بنسختها الإنكليزية أن الأمير هاري تعرض لموقف محرج أثناء حضوره إحدى المناسبات برفقة زوجته ميغان ماركل.





وأشار الموقع إلى أن دوق ساسكس التقى خلال تلك المناسبة مصادفة صديقته السابقة الممثلة جينا كولمن. وحدث ذلك عند مروره إلى جانب طاولتها حيث كانت تحضر المناسبة نفسها.





ونقل موقع "فانيتي فير" عن مصدر وصفه بالمقرب قوله أن الأمير شعر بالإحراج ما لفت أنظار الكثير من الحاضرين.





وأفاد بأن الممثلة نظرت إلى الأسفل فيما لم ينظر إليها هاري مطلقاً. أما عن ميغان فقال المصدر إنها لم تنتبه لما حدث.





وأضاف أنها جلست لتناول الطعام وهي تبتسم فيما بدت على وجه هاري علامات التوتر والانزعاج.





وذكر الموقع أن علاقة قصيرة الأمد جمعت الأمير وكولمن في العام 2015. كما لفت مصدر لصحيفة "يو أس ويكلي" إلى أن الأمور بينهما لم تبلغ الجدية المطلوبة بسبب انشغالاتهما



