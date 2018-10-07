أحد مشايخ سيناء يروي تفاصيل تدمير قاعدة إسرائيلية في حرب أكتوبر



وأوضح "سلامة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه كانت هناك قاعدة عسكرية تبعد عن القنطرة شرق 40 كيلومتر، وكانت مرتفعة عن الأرض وبالتالي تستطيع تدمير الطائرات المصرية.



وأشار إلى أن القوات المسلحة جمعت مجاهدي سيناء، وقالت لهم إنها تريد تدمير هذه القاعدة فقام أحدهم بالذهاب بالجمل الخاص به إلى محيط القاعدة وقاس المسافة، ووضع علامة "رأس بعير" عظم، على بعد 8 كيلومتر من القاعدة.



وتابع، أن المجاهدين أعلموا المخابرات فيما بعد أنهم سوف يدمرون القاعدة وذهب 70 شخصا منهم وعلى كتفه صاروخًا، وأطلقوها على القاعدة من المسافة التي تم تحديدها سابقا بـ"رأس البعير".



كشف الشيخ سلامة، أحد بدو شمال سيناء، عن تفاصيل تدمير قاعدة إسرائيلية نفذها مجاهدو سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973.